Врач Панина предупредила о негативном влиянии бесконтрольного приема БАДов на печень

Печень играет важную роль в организме человека: нейтрализует токсины, синтезирует белки, гликоген и холестерин, вырабатывает желчь для пищеварения и хранит витамины, железо и глюкозу. Орган обладает способностью к восстановлению, однако его возможности не безграничны. Подробнее рассказала гастроэнтеролог Наталья Панина в беседе с Life.ru .

По словам медика, лишний вес может повредить клетки печени, что приведет к воспалению и даже циррозу. Также вред могут нанести бесконтрольный прием лекарств, БАДов и витаминов. Такой подход способен вызвать токсический гепатит.

Как пояснила врач, алкоголь наносит прямой удар по печени, и безопасных доз не существует. Даже умеренное употребление спиртного повышает риск развития алкогольной болезни печени и цирроза. Вред наносят и избыток простых углеводов, особенно фруктозы из сладких напитков, а также пища, богатая животными жирами и трансжирами, например фастфуд.