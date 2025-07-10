Врач Палецкий сообщил, что аллергия на молоко и яйца может пройти с возрастом

Аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий поделился с «Газетой.Ru» наблюдениями о том, как меняется пищевая аллергия в зависимости от возраста пациента и типа аллергена.

По словам врача, у детей младшего возраста, страдающих аллергией на молоко, яйца, пшеницу или сою, есть все шансы избавиться от этого недуга к пяти-семи, а иногда и к 10–12 годам. Это обусловлено тем, что с возрастом у детей происходит созревание иммунной системы и пищеварительного тракта. Однако на процесс выздоровления могут влиять такие факторы, как тяжесть начальных проявлений, уровень специфических IgE и наличие сопутствующих заболеваний, таких как атопический дерматит или астма.

Ситуация выглядит менее оптимистично, если речь идет об аллергии на арахис, орехи, рыбу, морепродукты или кунжут. В таких случаях аллергия часто сохраняется на всю жизнь, и только менее чем в 20% случаев возможно перерастание.

Тем не менее, существуют методы лечения, которые могут помочь пациентам с пищевой аллергией. Например, оральная иммунотерапия предполагает постепенное введение микродоз аллергена под строгим медицинским контролем. Цель такого лечения — повысить порог чувствительности к аллергену или даже добиться толерантности. Однако это не является полным излечением и требует длительного, часто пожизненного приема поддерживающей дозы.