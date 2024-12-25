Врач Пахилин: потеря зрения возможна при любом хирургическом вмешательстве

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в беседе с ИА НСН рассказал о возможных рисках, связанных с потерей зрения во время пластических операций.

Комментируя недавний инцидент с потерей зрения в Москве, специалист отметил, что любая медицинская процедура сопряжена с определенным уровнем риска. Потеря зрения возможна не только после блефаропластики, но и в результате любого другого хирургического вмешательства.

По словам собеседника агентства, этот риск присущ не только пластическим хирургам, но и врачам других направлений, поскольку любое воздействие на организм несет определенные риски. Врачи стремятся устанавливать высокие стандарты работы и предотвращать неблагоприятные исходы. Если что-то идет не так в клинике, трудно однозначно определить причину потери зрения пациента.

Бывают случаи, когда пациенты отказываются от последующего наблюдения после операции, и тогда врачи оказываются бессильны, заключил Пахилин.