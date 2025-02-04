Врач Овнанян: сидячая работа негативно сказывается на позвоночнике и зрении

Сидячий образ жизни, связанный с работой, приводит к снижению физической активности, что способствует развитию различных заболеваний. Об этом рассказала врач-методист Эвелина Овнанян в беседе с News.ru .

По ее словам, длительная неподвижность может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых болезней, ожирения и сахарного диабета. Кроме того, пребывание в сидячей позе также отрицательно влияет на состояние позвоночника, суставов и зрения.

Чтобы минимизировать эти риски, эксперт рекомендовала делать перерывы через каждые 45 минут работы. Необходимо вставать, двигаться, пить воду, выполнять простые упражнения для тела и глаз. Овнанян также посоветовала чаще совершать прогулки.