Врач Овечкин назвал интенсивный кашель признаком «болезни вейперов»

Симптомы, такие как одышка при физической активности и сильный кашель, могут указывать на возникновение опасного состояния, называемого болезнью вейперов или EVALI. Об этом заявил пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с Lenta.ru.
По словам врача, EVALI в тяжелых формах требует срочной медицинской помощи и госпитализации, поскольку может привести к опасным последствиям вплоть до смертельного исхода.
Специалист призвал немедленно обращаться за консультацией медиков при появлении признаков патологии, таких как затрудненное дыхание при движении, мучительный кашель, возможно с примесями крови, а также быстрое наступление слабости неясного происхождения.
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