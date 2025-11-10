Врач Овчарова назвала гормональный дисбаланс возможной причиной прыщей на голове

Появление болезненных прыщей на голове может указывать на внутренние проблемы организма, предупредила врач-гинеколог «СМ-Клиники» Татьяна Овчарова в беседе с «Газетой.Ru» .

Одной из возможных причин является гормональный дисбаланс. Избыточное количество андрогенов заставляет сальные железы работать активнее, что приводит к закупорке пор и воспалению.

«Если высыпания упорные, сопровождаются жирной кожей лица, выпадением волос, нерегулярным циклом или избыточным ростом волос на теле — это веский повод проверить гормональный статус», — предупредила специалист.

Также прыщи могут быть следствием хронического стресса. Выработка гормона кортизола стимулирует активность сальных желез.

Среди других возможных причин — ошибки в уходе за кожей головы, неправильное питание и проблемы с ЖКТ, а также грибковые инфекции.

Для выявления точной причины появления прыщей необходимо обратиться к дерматологу или трихологу. При необходимости специалист направит на дополнительные обследования у эндокринолога.