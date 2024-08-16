Врач Отхозория: плохое питание и макияж могут негативно повлиять на здоровье глаз

Офтальмолог Айгуль Отхозория перечислила привычки, которые оказывают негативное влияние на здоровье глаз. Об этом сообщил RuNews24.ru.

По словам медика, в некоторых случаях опасность представляет макияж. Перед сном косметику необходимо смывать, так как частицы средства, попадая в глаз, могут спровоцировать ячмень или конъюнктивит, а также повредить роговицу.

Еще один негативный фактор — неправильное питание с минимальным количеством Омега-3 и витамина A. Полезные вещества в рационе способствуют укреплению зрения, добавил сайт «Аргументы и факты».

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