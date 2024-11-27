Врач Островская рассказала, что за день рекомендуется употреблять не более 20–30 грамм шоколада

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская в беседе с «Известиями» объяснила, почему не стоит увлекаться шоколадом.

Как рассказала в медик, в шоколаде содержится много углеводов и жиров. За день рекомендуется употреблять не более 20–30 грамм лакомства. Особую опасность шоколад представляет для людей с сахарным диабетом и ожирением. Островская обратила внимание на то, что в некоторых плитках могут быть опасные для аллергиков добавки — фрукты, ягоды, специи, орехи.

Среди полезных свойств шоколада врач выделила такие микроэлементы, как марганец, медь, железо, калий и селен. Триптофан, который есть в продукте, участвует в синтезе серотонина и улучшает настроение, а треонин в соединении с магнием улучшает когнитивные способности и помогает справляться со стрессом.