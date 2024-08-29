Врач Островская предупредила, что сильные отеки могут говорить о сердечной недостаточности

Постоянные отеки лица и тела могут указывать на наличие серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы.Об этом врач-эндокринолог Елена Островская рассказала Lenta.ru .

Она отметила, что усиленная отечность может быть признаком сердечной недостаточности, когда сердце не справляется со своими функциями и неэффективно перекачивает кровь. Это приводит к накоплению избыточной жидкости в организме.

Кроме того, по словам специалиста, отеки и увеличение веса могут наблюдаться при нарушениях в работе щитовидной железы. Также избыток жидкости может возникать в результате воспалительных процессов, нарушенной функции почек или различных аллергических реакций, добавил сайт KP.RU.