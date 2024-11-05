Врач Островская: осенние фрукты и ягоды содержат много клетчатки, полезной для работы ЖКТ

Осенние фрукты и ягоды содержат клетчатку, полезную для работы органов ЖКТ и для поддержания баланса кишечной микрофлоры. Об этом RT рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Елена Островская.

Медик привела в пример гранат, который, по ее словам, содержит большое количество антиоксидантов и полифенолов. Эти вещества замедляют старение и улучшают внешний вид кожи. Клюква также имеет в своем составе антиоксиданты и полифенолы.

Инжир, как уточнила Островская, богат витаминами А, К и В6, а также калием, магнием, железом и фолиевой кислотой. Его плоды рекомендуют есть людям для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.