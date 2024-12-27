Врач Островская: анемия может возникать на фоне проблем с ЖКТ

Эндокринолог Европейского медицинского центра Елена Островская рассказала «Известиям» о том, что анемия, характеризующаяся дефицитом гемоглобина, может возникать по различным причинам, включая проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Островская подчеркнула, что данное состояние чаще встречается у женщин из-за регулярных потерь крови во время менструации. Однако существуют и другие факторы, вызывающие анемию, такие как проблемы с ЖКТ и генетически обусловленные нарушения обмена веществ, влияющие на метаболизм витамина В12, фолиевой кислоты (витамина В9) и железа.

Она также пояснила, что любая форма анемии приводит к гипоксии, так как гемоглобин отвечает за транспортировку кислорода в организме. При снижении уровня гемоглобина все ткани и органы начинают испытывать кислородное голодание.