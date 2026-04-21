Врач Осман рекомендовала делать упражнения для мышц рта, чтобы избежать истончения губ

С возрастом область губ теряет объем и выразительность, однако есть возможность избежать такой проблемы. Советами поделилась пластический хирург и дерматолог-косметолог Мадина Осман, сообщил Life.ru .

Эксперт рекомендовала уделить внимание регулярному увлажнению. Бальзамы с гиалуроновой кислотой, витамином Е, а также маслами жожоба, кокоса или ши помогают поддерживать необходимый уровень влаги, питают и смягчают кожу губ.

«Упражнения для мышц рта, или фейсфитнес, помогают укрепить мышцы вокруг рта, улучшить контур губ и слегка увеличить их объем», — добавила медик.

По ее словам, важную роль играют питание и питьевой режим. В рационе должны присутствовать источники коллагена (желатин, бульоны, рыба, морепродукты), витамины А, Е и С, а также полезные жиры.