Врач Осипов: запасы вакцины в РФ помогут избежать эпидемии кори

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов счел низкой вероятность начала эпидемии кори в РФ. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эксперт отметил, что наблюдается действительно достаточно большой рост числа заболевших. Однако медики имеют необходимые ресурсы для защиты граждан от вируса.

«Я не думаю, что будет эпидемия, потому что вакцина сейчас в наличии имеется и мы активно вакцинируем тех, кто не болел», — пояснил специалист.

По его словам, у взрослых корь обычно протекает тяжелее, чем у детей. При данном диагнозе есть риск столкнуться с такими осложнениями, как поражения головного мозга, почек и суставов.