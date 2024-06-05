Врач Осипов: употребление спиртного в самолете может оказать негативное влияние на здоровье

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов призвал отказаться от употребления спиртного в самолете. Данный способ расслабиться оказывает негативное влияние на здоровье, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, во время полета происходит снижение уровня кислорода в крови. В сочетании с алкоголем это грозит обезвоживанием.

Серьезное ухудшение самочувствия могут заметить люди с заболеваниями легких и сердца. На огромной высоте у таких пациентов учащается сердцебиение, что опасно в комбинации с алкоголем, пояснил эксперт.