Врач Осипов рассказал, когда нужно делать УЗИ нервов при онемении и боли

УЗИ периферических нервов позволяет увидеть сам нерв, оценить его толщину, структуру и отношение к окружающим тканям. Об этом Life.ru рассказал врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Сергей Осипов.

УЗИ периферических нервов чаще всего назначают при туннельных синдромах, когда немеют пальцы и появляется боль в руке, особенно ночью. УЗИ показывает, что нерв сдавлен в узком канале, помогает оценить степень сдавления и понять его причину. Метод также применяют после травм для оценки целостности нерва и наличия рубцов.

Исследование занимает 15–25 минут, не требует подготовки и не использует излучение, поэтому подходит беременным и детям. Однако оно не заменяет функциональные тесты (ЭНМГ), а дополняет их. Врач Осипов предупредил, что пациенты иногда просят проверить все нервы, хотя боль может быть связана с артритом или позвоночником. Назначать исследование самостоятельно не следует: диагноз ставит лечащий врач, определяя, какой именно нерв нужно смотреть.