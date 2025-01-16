Врач Осипов: при отравлении мазутом нужно выйти на свежий воздух

Андрей Осипов, главный врач Домодедовской центральной городской больницы, обсудил вопросы безопасности при работе с мазутом. Об этом рассказал сайт телеканала « Звезда ».

Медик подчеркнул, что работа с мазутом требует особой осторожности, так как данное вещество содержит вредные соединения, такие как сероводороды и углеводороды, которые могут оказывать негативное влияние на организм. Испарения порой вызывают интоксикацию дыхательных путей, приводящую к ухудшению самочувствия.

«Испарения мазута содержат токсичные химические вещества, которые при вдыхании могут вызвать отравление. В результате воздействия токсинов меняется кислотность крови, что проявляется головной болью, тошнотой и рвотой», — пояснил Осипов

Если у работника наблюдаются серьезные признаки отравления, его следует немедленно доставить в медицинское учреждение. Однако изначально стоит попробовать вывести пациента на свежий воздух, где его состояние может улучшиться.