Врач Осипов: первую прививку от гепатита В ребенку делают в первые сутки жизни

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов перечислил обязательные прививки для взрослых в беседе с телеканалом «Звезда» .

Среди них — вакцинация от гепатита, туберкулеза, столбняка, кори и других болезней.

Осипов пояснил, что прививки делятся на две категории: по эпидемическим показаниям и по национальному календарю. Первые делаются при риске заражения определенными заболеваниями, например, во время вспышек инфекций. Вторые — в соответствии с возрастом.

«В обязательном порядке вакцинация от вирусного гепатита В, туберкулеза, пневмококка, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи. Проводится и ревакцинация», — напомнил врач.

Первую прививку от гепатита В ребенку делают в первые сутки жизни, а от туберкулеза — на третий-седьмой день. Первую ревакцинацию от гепатита проводят в течение месяца. Более подробно о возрасте для повторной вакцинации можно узнать из национального календаря.