Врач Осипов назвал преждевременными заявления о связи парацетамола с аутизмом у детей

Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с намерением администрации президента США Дональда Трампа объявить о рисках развития аутизма, связанного с приемом парацетамола. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист назвал преждевременными соответствующие заявления. По его словам, препарат действительно противопоказан беременным, так как его использование может привести к порокам развития и нарушениям внутренних функций организма у плода.

«В России не проводилось наблюдение по поводу влияния парацетамола на развитие детей. Есть ряд других препаратов, которые противопоказаны беременным. Названия есть у врачей, которые наблюдают беременных. Их достаточно много», — отметил медик.

По его словам, парацетамол — эффективное жаропонижающее средство для детей, которое широко используется в медицинской практике.