Врач-ортодонт Саматов рассказал, что зубы мудрости не всегда подлежат удалению

Зубная мудрость не всегда означает неизбежное удаление зубов. Врач-ортодонт Ильнар Саматов в интервью изданию «Челны Live» разъяснил, когда «восьмерки» могут мирно сосуществовать с остальными зубами, а когда становятся угрозой для здоровья полости рта.

По словам специалиста, зубы мудрости не всегда подлежат удалению. Если они прорезались полностью, занимают правильное положение в зубном ряду и участвуют в процессе жевания, их можно сохранить. Главное, чтобы они не вызывали воспаления или других проблем.

Решение об удалении зубов мудрости принимается индивидуально после тщательного осмотра и диагностики. Ортодонт подчеркнул, что само по себе наличие «восьмерок» не является показанием к их удалению.

Тем не менее в некоторых случаях зубы мудрости могут влиять на положение остальных зубов, особенно у пациентов, прошедших ортодонтическое лечение. Если для «восьмерок» не хватает места, они могут создавать дополнительное давление на зубной ряд, что приводит к скученности и смещению зубов.

Ильнар Саматов советует обращать внимание на тревожные симптомы: боль в области зуба мудрости, отек десны, затрудненное открывание рта, неприятный запах изо рта, повышение температуры тела или дискомфорт при жевании. Эти признаки могут свидетельствовать о воспалительном процессе или неправильном положении зуба.

Перед тем как рекомендовать удаление, врач проводит диагностику, оценивая положение зуба, степень его прорезывания, состояние корней и окружающих тканей. Для этого используются рентгеновские снимки или компьютерная томография.