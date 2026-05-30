Врач Орловский указал на проблему облысения россиян в молодом возрасте

В последние годы проблема раннего облысения заметно помолодела. Если раньше значительное поредение волос начиналось после 35 лет, то теперь первые признаки часто проявляются уже в возрасте от 18 до 25 лет, сообщил хирург Владимир Орловский в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, одной из самых распространенных причин потери волос врачи называют андрогенетическую алопецию. У женщин проблема часто возникает из-за гормональных изменений после родов и в период менопаузы. Также дополнительными факторами риска являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему.

Многие пациенты тратят время на самостоятельное лечение, используя шампуни и маски, вместо того чтобы обратиться к специалистам. Врачи утверждают, что на ранней стадии процесс можно замедлить, добавил «Взгляд».