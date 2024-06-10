Врач Орловский: мороженое не охлаждает организм в жару

Многие считают, что употребление мороженого в сильную жару способно быстро охладить организм. Однако это не так, сообщил врач-кардиолог Видновской КБ Минздрава МО Дмитрий Орловский в беседе с News.ru.

По словам специалиста, лакомство стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что, наоборот, приводит только к «разогреву» организма. Таким образом мороженое вырабатывает тепло для переваривания дополнительных калорий.

С помощью летнего лакомства можно действительно временно охладить организм, но на очень короткое время, отметила врач.