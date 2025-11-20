Врач Орлова посоветовала промывать нос изотоническим раствором после посещения пыльных мест в городе

Жизнь в мегаполисе сопряжена с постоянными нагрузками на организм из-за плотного потока людей и транспорта, выхлопных газов, шума и стресса. Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова рассказала «Известиям» , какие ежедневные привычки могут помочь снизить влияние городской среды на здоровье.

По словам эксперта, важно поддерживать правильный микроклимат в помещении. Влажность должна быть в пределах 40–60%, а регулярное проветривание снижает концентрацию аллергенов.

Орлова советует выбирать маршруты с деревьями, избегать длительных пробежек рядом с магистралями и промывать нос изотоническим раствором после посещения пыльных мест.

«Медицинская маска уместна на короткое время при задымлении и работах с пылью», — отметила она.

Также эксперт рекомендует отказаться от курения, включая электронные сигареты, проводить больше времени на воздухе и природе. Для борьбы с шумом, который является серьезным стрессом, Орлова предлагает выбирать спокойные маршруты, делать короткие перерывы от гаджетов, выполнять дыхательные упражнения и использовать беруши в транспорте. Перед сном стоит отказаться от экранов минимум за час, чтобы улучшить качество отдыха.