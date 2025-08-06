Врач Орлова посоветовала офисным сотрудникам разместить монитор на уровне глаз

Кардиолог Гульнара Орлова в интервью « Известиям » поделилась советами, как сохранить здоровье в офисе. Так, следует правильно организовать рабочее пространство.

Медик посоветовала разместить монитор на уровне глаз. Работа за экраном может негативно влиять на зрение, поэтому важно использовать правило 20–20–20: каждые 20 минут смотреть на предмет в 20 шагах в течение 20 секунд.

«Желательно, чтобы <…> поясница опиралась на спинку стула, а не наклонялась вперед, локти находились на столе», — добавила врач.

Чтобы снизить стресс на работе, Орлова посоветовала делать короткие паузы для отдыха без гаджетов, например, гулять на свежем воздухе.