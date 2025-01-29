Врач Орфанова: раздражительность и анемия могут указывать на женские болезни

Гинекологические заболевания у женщин способны проявляться необычными симптомами. Подробнее рассказала акушер-гинеколог Идилия Орфанова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, многие гинекологические патологии проявляются слабо выраженной симптоматикой. Среди признаков, которые могут указывать на проблему, — субфебрильная температура, усталость, раздражительность, бессонница, железодефицитная анемия.

Орфанова также рекомендовала обращать внимание на тянущую боль в нижней части живота и в районе поясницы, дискомфорт при мочеиспускании и болевые ощущения при половом акте. Данное состояние — повод пройти обследование, добавил сайт KP.RU.