Врач Орфанова: раздражительность и анемия могут указывать на женские болезни
Гинекологические заболевания у женщин способны проявляться необычными симптомами. Подробнее рассказала акушер-гинеколог Идилия Орфанова в беседе с «Газетой.ru».
По словам врача, многие гинекологические патологии проявляются слабо выраженной симптоматикой. Среди признаков, которые могут указывать на проблему, — субфебрильная температура, усталость, раздражительность, бессонница, железодефицитная анемия.
Орфанова также рекомендовала обращать внимание на тянущую боль в нижней части живота и в районе поясницы, дискомфорт при мочеиспускании и болевые ощущения при половом акте. Данное состояние — повод пройти обследование, добавил сайт KP.RU.