Врач Ораева призвала после укуса пчелы первым делом избавиться от жала

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева в беседе с NEWS.ru призвала после укуса пчелы первым делом избавиться от жала.

По словам медика, перед процедурой следует продезинфицировать пинцет и ранку, чтобы не занести инфекцию.

«Яд выдавливать не стоит. Когда жала нет, нужно не допустить распространения яда в организме и аллергии, аллергия предотвращается приемом антигистаминных средств, — сказала Ораева.

К месту отека нужно приложить грелку с холодной водой. Вытянуть яд можно также с помощью приложенного кусочка намоченного сахара. Компресс из раствора золотого уса с водкой устранит боль и снимет припухлость, добавила терапевт.