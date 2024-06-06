Врач Ораева посоветовала отказаться от молочных коктейлей в жару

В жаркую погоду лучше не пить молочные коктейли, они могут навредить организму. Об этом Regions.ru рассказала врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Ширин Ораева.

Она объяснила, что при высоких температурах в молочных коктейлей почти не остается пробиотиков и полезных веществ.

«Употребление коктейлей может приводить и к обезвоживанию. Также не стоит забывать, что в них большое количество сахара, который стимулирует жажду», — отметила врач.

Она добавила, что летом лучше сделать выбор в пользу кефира. Он охладит и поможет пищеварению, добавил RT.