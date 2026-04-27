Врач-онколог Пурцхванидзе рассказала, как снизить риски заболевания раком

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в интервью NEWS.ru обратила внимание на важность сбора информации о заболеваниях родственников. Такие данные помогут врачу понять, какие анализы нужно сдать пациенту для исключения возможных рисков.

По словам специалиста, диагноз «рак» у близкого человека может стать поводом задуматься о собственном здоровье. Генетическая предрасположенность, общие привычки питания и образ жизни — все это может быть связано с заболеваниями в семье.

Пурцхванидзе подчеркнула, что важно учитывать не только ближайших родственников, но и данные о болезнях бабушек, дедушек, тетей и дядей. Чем больше собранной информации о заболеваниях близких, тем точнее специалист сможет оценить индивидуальные риски.

Следующий шаг — визит к терапевту или онкологу. С данными о семейной истории болезней можно обсудить, какие виды рака наиболее вероятны, с какой периодичностью нужно проходить обследования и какие скрининги необходимы в первую очередь. Врач может назначить генетический анализ на мутации, связанные с онкологией.