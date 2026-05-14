Врач Онищенко посоветовал проверить дачные постройки на наличие грызунов

Если на участке есть старые постройки или сараи, важно оценить, нет ли там грызунов, поскольку в таких помещениях можно заразиться хантавирусом. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре ИА НСН .

Врач посоветовал дачникам поинтересоваться у председателя СНТ, когда в последний раз проводилась дератизация, то есть обработка от мышей.

«Это нормальный вопрос, мыши могут вредить хозяйству, не только с точки зрения хантавируса», — объяснил медик.

По его словам, в старых зданиях, где заметны следы грызунов, особенно высок риск заражения. При соблюдении элементарных правил гигиены никаких проблем не возникнет.