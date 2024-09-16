Врач Онищенко: организм не успеет адаптироваться к холодам после аномального тепла в сентябре

Аномально теплая погода установилась в центральных регионах России в сентябре. Из-за этого организм многих россиян не успеет перестроиться и адаптироваться на фоне резкого похолодания, рассказал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, сейчас люди по инерции одеваются не по сезону и продолжают носить летние вещи. Резкое похолодание приведет к негативным последствиям для организма, ведь именно осенью обостряются любые болезни.
Кроме того, задержавшееся тепло нарушает биоритмы организма, что также плохо сказывается на здоровье, отметил Онищенко.
Более 9 тысяч дефектов устранили на дорогах Подмосковья за неделю
Более 30 предприятий приняли участие в ярмарке вакансий в Шатуре
Музей о героях-земляках открылся в школе № 3 в Наро-Фоминске
Ветслужба Подмосковья провела свыше миллиона вакцинаций рогатого скота с января
Домашних животных бесплатно вакцинировали от бешенства в Наро-Фоминске
«С ним не работали». У напавшего на школу в Челябинске не было психологической поддержки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте