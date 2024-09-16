Врач Онищенко: организм не успеет адаптироваться к холодам после аномального тепла в сентябре

Аномально теплая погода установилась в центральных регионах России в сентябре. Из-за этого организм многих россиян не успеет перестроиться и адаптироваться на фоне резкого похолодания, рассказал врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, сейчас люди по инерции одеваются не по сезону и продолжают носить летние вещи. Резкое похолодание приведет к негативным последствиям для организма, ведь именно осенью обостряются любые болезни.

Кроме того, задержавшееся тепло нарушает биоритмы организма, что также плохо сказывается на здоровье, отметил Онищенко.