Врач Онищенко: электромагнитные поля гаджетов влияют на мозг и нервную систему

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил о возможных проблемах со здоровьем, вызванных бесконтрольным использованием мобильных устройств. Об этом сообщил Life .

По словам врача, рекомендации по ограничению времени, проводимого с телефоном, основаны на реальных опасениях. Электромагнитные поля, создаваемые гаджетами, могут оказывать неблагоприятное воздействие на головной мозг и центральную нервную систему. Несмотря на постоянные улучшения технологий, риск остается значительным, предупредил медик.

К последствиям такой вредной привычки Онищенко отнес проблемы со зрением. Объекты, отображающиеся на экране смартфона, обычно небольшие, что создает дополнительную нагрузку на глазной аппарат.