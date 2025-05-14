Врач Омарова: работа в режиме многозадачности грозит повреждением мозга

Терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова рассказала об опасности работы в режиме многозадачности. При таких условиях мозг буквально «разрывается», из-за чего снижается плотность префронтальной коры, пояснила врач в беседе с News.ru .

По ее словам, познавательные способности снижаются, когда человек пытается выполнить больше двух дел одновременно. Полушария мозга перегружены, и это ведет к физическому ущербу для органа.

«Плотность префронтальной коры мозга уменьшается, в результате чего снижаются не только когнитивные способности, но и эмоциональный интеллект, а также уровень IQ», — предупредила медик.

Также врач отметила, что переключение между задачами требует дополнительного времени, увеличивает количество ошибок и недочетов, приводит к усталости. Многозадачность стимулирует выработку не только дофамина — гормона удовольствия, но и кортизола — гормона стресса.