Врач Омарова предупредила, что «вдовий горб» может образоваться у молодых офисных сотрудников

Врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова сообщила «Известиям» , что «вдовий горб», или холка, может возникнуть не только у пожилых людей, но и у молодых офисных работников. Причинами являются сидячий образ жизни, нарушения осанки и гормональные сбои.

Холка представляет собой скопление жировой ткани в области шейного и верхнего грудного отделов позвоночника. На начальных стадиях изменения могут быть незаметны, но со временем деформация становится видимой: шея укорачивается, а подбородок выступает вперед.

Омарова отметила, что сидячая работа и неправильная осанка создают постоянную нагрузку на шейный отдел, ускоряя формирование холки. Это не только эстетическая, но и медицинская проблема. По мере увеличения холка начинает давить на сосуды и позвонки, что может привести к хроническим болям, головокружениям, межпозвонковым грыжам и нарушению кровообращения.

Поводом для обращения к специалисту должны стать постоянная боль в шее, онемение рук, слабость, головокружение или проблемы с дыханием и глотанием. Для профилактики врач рекомендует организовать эргономичное рабочее место, следить за осанкой и регулярно делать разминку в течение дня. Полезными считаются плавание, йога, гимнастика и упражнения для мышц шеи и спины.