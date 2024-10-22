Врач Омарова предупредила, что привычка грызть ногти чревата глистами и воспалением десен

Как отметила специалист, человек с подобной привычкой может столкнуться с глистами и воспалением десен. Из-за постоянной травматизации, по словам Омаровой, ноготь может отслоиться от ложа, что ведет к бактериальной инфекции, герпесу и даже неправильному прикусу.

Терапевт связала онихофагию с расстройствами невротического действия или неврозами. Обычно это состояние сохраняется и во взрослом возрасте. Привычка грызть ногти характерна для людей с гиперактивностью, синдромом дефицита внимания, повышенной тревожностью, добавила медик.