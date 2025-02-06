Врач Омарова посоветовала пить не больше трех чашек кофе или чая в день
Терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова назвала безопасные для здоровья дозы популярных напитков. Об этом сообщил News.ru.
Врач рекомендовала ограничить потребление кофе и чая до трех чашек в день. Специалист напомнила, что данные продукты обладают мочегонным действием.
«[Они] ускоряют вывод жидкости из организма и могут усугубить обезвоживание. Желательно не пить больше трех чашек кофе или чая в день», — отметила медик.
По словам эксперта, после каждой порции обязательно выпивать стакан простой воды. Данный подход поможет поддерживать нормальный водный баланс в организме.
Свыше 500 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю
Стали известны личности погибших при крушении самолета в Подмосковье
Итоги нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Подмосковье
Сотрудники МЧС прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в Раменском
Подмосковных ДТП с пострадавшими стало на 13% меньше за год
Путин назвал радиоэлектронную борьбу важным направлением
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте