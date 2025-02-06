Врач Омарова посоветовала пить не больше трех чашек кофе или чая в день

Терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова назвала безопасные для здоровья дозы популярных напитков. Об этом сообщил News.ru .

Врач рекомендовала ограничить потребление кофе и чая до трех чашек в день. Специалист напомнила, что данные продукты обладают мочегонным действием.

«[Они] ускоряют вывод жидкости из организма и могут усугубить обезвоживание. Желательно не пить больше трех чашек кофе или чая в день», — отметила медик.

По словам эксперта, после каждой порции обязательно выпивать стакан простой воды. Данный подход поможет поддерживать нормальный водный баланс в организме.