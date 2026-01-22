Врач Омарова напомнила о необходимости использования SPF-крема даже зимой

Дерматолог и косметолог Зарема Омарова рассказала « Известиям », что защищать кожу от ультрафиолетового излучения нужно круглый год. Хотя активность UVB-лучей зимой снижается, UVA-излучение остается таким же интенсивным и может серьезно навредить коже.

«Волны UVA-излучения способны проникать глубоко в слои кожи, разрушая коллаген и эластин, провоцируя появление морщин, снижение упругости кожи», — предупредила врач.

Кроме того, снег отражает до 80% солнечных лучей, что увеличивает их воздействие. В зимнее время кожа становится более уязвимой из-за холодного воздуха и отопления, а ультрафиолетовые лучи легко повреждают липидный барьер.

Косметолог отметила, что тональный крем с SPF не обеспечивает полноценную защиту от солнца, так как наносится тонким слоем. Если использовать косметические средства с SPF, то стоит выбирать те, что имеют защиту от ультрафиолетового излучения типа А или защиту широкого спектра.