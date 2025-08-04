Врач Олифирова рассказала, что грудное молоко содержит в 900 раз больше полезных веществ, чем смесь

Врач и психолог Полина Олифирова в беседе с сайтом KP.RU отметила уникальные свойства грудного молока.

По словам медика, материнское молоко — источник гармонии и любви, который влияет на психическое здоровье ребенка. Кроме того, оно содержит в 900 раз больше полезных компонентов, чем смесь.

«В молоке матери более 45 тысяч компонентов, включая уникальные антитела, стволовые клетки. А в самой лучшей смеси их около 50, и все они синтетические», — пояснила эксперт.

Олифирова указала и на удобство грудного вскармливания: молоко нужной температуры и консистенции всегда под рукой, не нужно готовить и мыть бутылочки.