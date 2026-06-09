Врач Охоботов предупредил, что беременность от возрастного мужчины может быть сложной

Уролог-андролог Дмитрий Охоботов рассказал «Москве 24» , что беременность от мужчины старше 50 лет может быть сложной из-за ухудшения качества его биоматериала. В таких случаях часто требуется помощь врачей и вспомогательные репродуктивные технологии.

Эксперт отметил, что в парах с большой разницей в возрасте, где мужчины старше 65 лет, а женщины — 35–40 лет, вся медицинская нагрузка ложится на женщину. В таких ситуациях парам может понадобиться ЭКО, так как с возрастом качество мужского биоматериала ухудшается.

Охоботов подчеркнул, что консервативная терапия помогает лишь в 16–20% случаев, а качество биоматериала мужчины ответственно за 80% всех случаев прерывания беременности на сроке до шести недель. Кроме того, у мужчин старше 42 лет могут возникнуть проблемы с участием в некоторых вспомогательных репродуктивных технологиях из-за риска «генетических поломок».

Уролог-андролог отметил, что если беременность преодолеет барьер в шесть недель, это будет хорошим признаком. Однако вынашивание ребенка все еще сопряжено с риском: в парах с большой разницей в возрасте у женщин в три раза чаще встречается отслойка плаценты, а риск преждевременных родов и невынашивания возрастает в четыре раза.