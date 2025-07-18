Врач Оганесян сообщила, что дискомфорт в шее может указывать на нарушение прикуса

Ортодонт Манэ Оганесян сообщила «Газете.Ru» , что дискомфорт в шее может быть вызван нарушением прикуса.

По словам специалиста, неправильный прикус изменяет положение головы, что приводит к дисбалансу в работе мышц лица, шеи и спины. Организм пытается компенсировать возникший «перекос», написал MK.RU.

Оганесян отметила несколько типов аномалий прикуса, влияющих на осанку и вызывающих дискомфорт в шее. Например, глубокий прикус перегружает задние шейные мышцы, так как верхние зубы сильно перекрывают нижние и смещают голову вперед. Открытый прикус мешает сомкнуть губы, из-за чего язык занимает неправильное положение, а голова наклоняется вперед, провоцируя сутулость. Перекрестный прикус нарушает симметрию и может привести к искривлению позвоночника из-за перегрузки одной стороны мышечно-связочного аппарата.

Ортодонт подчеркнула, что современные методы ортодонтического лечения помогают восстановить правильную работу зубочелюстной системы и стабилизировать работу мышц шеи.