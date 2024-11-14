Врач-офтальмолог Гозиев: врожденные заболевания считаются самой частой причиной потери зрения

Врач-офтальмолог, офтальмохирург Сино Гозиев в беседе с изданием РИАМО назвал самые частые причины потери зрения. К самой распространенной медик отнес врожденные заболевания.

Люди во взрослом возрасте теряют зрение преимущественно из-за травм, сказал он.

«Также необходимо учитывать возрастные заболевания глаз. Для их предупреждения нужно ежегодно проходить диспансеризацию», — процитировал сайт kp.ru медика.

Что касается всевозможных гаджетов, они, по словам Гозиева, не принесут опасности, если не злоупотреблять ими. Важно соблюдать правило отдыха и делать 20-минутные перерывы, переводя взгляд вдаль.