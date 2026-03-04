Врач Одерий рассказала, что некоторые ПП-продукты могут не способствовать снижению веса, а ухудшать здоровье

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий рассказала «Газете.Ru» , что некоторые ПП-продукты могут не способствовать снижению веса, а наоборот, создать проблемы со здоровьем. По словам врача, производители часто улучшают вкус обезжиренных продуктов за счет добавления сахара или его заменителей, крахмала, стабилизаторов и загустителей.

«В итоге организм получает меньше полезных жиров, но больше углеводов и добавок», — предупредила Одерий.

Эндокринолог отметила, что вместо сахара в ПП-печенье и батончики добавляют мальтитол, сорбитол и другие сахарные спирты. Они могут вызывать вздутие и слабительный эффект при избытке.

«Концентрат сывороточного белка нередко стоит в составе не на первом месте, а значит, реального белка в продукте мало», — продолжила врач.

Также в таких продуктах встречается пальмовое масло или его фракции, которые незаметно увеличивают калорийность. Одерий также предупредила о рисках, связанных с низкокалорийными соусами и десертами. Подсластители в них могут усиливать тягу к сладкому, а отсутствие жиров и белков не дает насыщения.

Врач объяснила, что похудение — это не просто математика, а комплексный процесс, где ключевую роль играет состав пищи. Качественное питание дает стабильный уровень энергии, а также способствует эффективному снижению веса.