Врач Одерий предупредила о возможном вреде подсчета калорий для психики

Подсчет калорий считается эффективным методом похудения, однако он может привести к нежелательным последствиям для психического здоровья. Об этом рассказала эндокринолог Анна Одерий в беседе с «Газетой.ru» .

По ее словам, у такого метода есть серьезные минусы. У некоторых людей может развиться орторексия — навязчивое стремление к «правильному» питанию. Человек начинает ориентироваться не на чувство сытости, а на цифры в приложении.

Эндокринолог также привела более простые подходы к контролю питания, такие как правило тарелки: половина порции — овощи, четверть — белки, еще четверть — углеводы. Такой способ позволяет соблюдать баланс без постоянных расчетов.