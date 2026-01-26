Врач Одерий назвала сокращение светового дня основной причиной появления сильной тяги к шоколаду

Врач-эндокринолог Анна Одерий поделилась с «Газетой.Ru» важными соображениями относительно повышенного аппетита к шоколаду в зимний период. По ее словам, тяга к шоколаду не является следствием недостатка силы воли, а отражает биологическую потребность организма в компенсации утраченных запасов энергии и радости.

Основной причиной появления сильной тяги к шоколаду является сокращение светового дня, которое уменьшает выработку гормона серотонина и мелатонина, играющих ключевую роль в регуляции циркадных ритмов и настроения. Это приводит к снижению энергичности и мотивации, создавая потребность в быстрой стимуляции организма, которую часто предоставляют продукты с высоким содержанием сахара.

Еще одно обстоятельство, способствующее желанию съесть шоколад, — снижение физической активности, наблюдаемое в зимний период. Без достаточной подвижности уровни эндорфинов, естественного вещества, улучшающего настроение, уменьшаются, что стимулирует поиск пищевых аналогов. Шоколад становится популярным выбором благодаря высокому содержанию глюкозы, быстро дающей ощущение удовольствия и временное повышение уровня энергии.

Диета также играет важную роль. В зимний период доступность свежих овощей и фруктов снижается, а предпочтения смещаются в сторону быстрых углеводов, которые обеспечивают быстрый приток энергии, но вскоре оставляют чувство неудовлетворенности и голод. Дополнительно диета, бедная белками и полезными жирами, приводит к быстрому возвращению чувства голода и нарушению нормального метаболизма.