Врач Обушенков назвал перепады температуры причиной трещин на зубах

Трещины на зубах могут привести к серьезным проблемам со здоровьем полости рта, если их не лечить. Подробнее рассказал стоматолог Максим Обушенков в беседе с сайтом « Страсти ».

По словам врача, одна из самых распространенных причин появления трещин — механические повреждения. Это может быть связано с привычкой грызть твердые предметы или употреблять слишком жесткую пищу. Трещины также возникают из-за резкого перепада температуры, например когда человек пьет холодный напиток после горячего чая.

Кроме того, к образованию трещин нередко приводят бруксизм (скрежетание зубами), нарушения прикуса, неправильно установленные большие пломбы, которые неравномерно распределяют жевательную нагрузку, кариес и пародонтит. С возрастом эмаль зубов истончается, что делает их более уязвимыми к повреждению, добавил медик.