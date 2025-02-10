Врач объяснила вред конфет с алкоголем

Конфеты с алкоголем обезвоживают организм, отрицательно влияют на поджелудочную железу и провоцируют людей, страдающих зависимостью от спиртного. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Кроме того, сочетание сахара с алкоголем сильнее раздражает слизистую желудка и хуже влияет на зубы.

Она напомнила, что их нельзя употреблять ни детям, ни беременным и кормящим, поскольку этиловый спирт даже в минимальных дозах может повредить плоду или уже родившемуся ребенку.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков до 21 года. Он считает, что таким образом удастся снизить количество пьющих людей в стране, особенно среди молодежи.