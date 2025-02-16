Врач объяснил, почему не нужно заставлять себя завтракать насильно

Завтрак считается одним из самых важных приемов пищи, так как пробуждает организм, нормализует уровень сахара в крови и положительно влияет на работу мозга после ночного перерыва. Но насильно заставлять себя есть утром не стоит. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эндокринолог, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.

«Не стоит насильно заставлять себя завтракать. Можно просто выпить воды, сделать небольшую разминку, и через час-другой организм подаст сигнал о голоде. Завтракать обязательно нужно только в том случае, если вам этого хочется», — предупредила специалист.

Пронина добавила, что если человек хорошо себя чувствует без утреннего приема пищи, не думает о еде и не переедает в течение дня, то для него такое положение вещей норма.

Врач отметила, что отсутствие аппетита может быть связано с повышением в крови кортизола, способствующего выбросу глюкозы из запасов печени. В этом случае у человека создается иллюзия сытости. От завтрака могут отказаться также из-за плотного ужина.

Пронина рекомендовала распределять приемы пищи в течение дня так, чтобы питаться три-четыре раза с разницей от трех до пяти часов. И желательно есть в одно и то же время.

По ее словам, завтрак должен быть сбалансированным, поэтому рекомендуется использовать принцип гарвардской тарелки.

Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, что отказ от завтрака искажает восприятие чувства голода, поэтому люди склонны с частым перекусам.