Врач объяснил, какую нагрузку при ходьбе считать правильной

Считать универсальной норму в 10 тысяч шагов для всех было бы неверно. Врач-физиотерапевт, президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин объяснил 360.ru, что нагрузка должна быть комфортной и не приносить человеку вред.

«С моей точки зрения, каких-то конкретных цифр, которые были бы всем одинаковы, не существует», — обратил он внимание.

По словам врача, у продвижении очень многих продуктов в сфере здорового образа жизни определенная коммерческая подоплека, о чем нельзя забывать.

«Доверять всему, что рассказывают с экрана телевизора или в интернете, не стоит. Особенно, когда это кто-то изобрел единолично, не основываясь на серьезных клинических исследованиях. Это, с большой частотой и такой же вероятностью, просто бизнес», — сказал Гальперин.

Откуда взялся миф о пользе 10 тысяч шагов в день, сколько нужно ходить детям, взрослым и пожилым и в чем польза прогулок, читайте в нашей статье.