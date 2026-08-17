Врач объяснил, для чего нужна справка в бассейн

Терапевт Лапа: справка в бассейн нужна, чтобы туда не попали больные люди

Занятия в бассейне полезны для здоровья, но администрация может потребовать медицинскую справку. Она необходима, чтобы обезопасить себя и других посетителей, сообщила 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Любые водные процедуры, по ее словам, принесут пользу организму, но только в том случае, если нет кожных заболеваний и открытых ран. С инфекциями тоже вход воспрещен.

«Ни в коем случае не надо ходить в бассейн с бронхитом, ангиной и так далее. Потому что любые водные процедуры активируют работу всех наших слизистых. Инфекция начнет беспокоить вас еще больше», — сказала доктор.

Лапа объяснила, что справка требуется для того, чтобы не допустить в бассейн вместе со здоровыми людьми больных, которые могут передать инфекции. Врач попросит сдать анализы, проведет осмотр и выдаст заключение.

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