Врач Нуриев заявил, что при подготовке к беременности женщинам лучше полностью отказаться от спиртного

На Конференции по репродуктивной медицине мКАРМ врач-репродуктолог и основатель сети «Клиника Нуриевых» Наиль Нуриев рассказал о том, как подготовиться к зачатию и вынашиванию ребенка. Его слова привел сайт «Здоровье.Mail» .

Первый шаг — пересмотреть отношение к курению и алкоголю. Курение негативно влияет на репродуктивное здоровье: у женщин страдают маточные трубы, эндометрий и яичниковый резерв, а у мужчин — репродуктивная функция.

Что касается алкоголя, то мужчинам рекомендуется ограничить его потребление до 12 граммов чистого этанола в сутки, а женщинам лучше полностью отказаться от спиртного.

С точки зрения доказательной медицины, перед беременностью необходимы фолиевая кислота, йод и витамин D. Однако прием поливитаминных комплексов и биодобавок не всегда оправдан.

Перед зачатием рекомендуется сдать общий анализ крови и мочи, а также пройти ежегодную диспансеризацию. Минимальный набор для женщины — УЗИ и гинекологический осмотр. Отдельного внимания заслуживает скрининг на инфекции, передающиеся половым путем.

Физическая активность важна для подготовки к беременности. Регулярные тренировки помогут укрепить мышцы и предотвратить боли в спине.

В большинстве случаев женщинам, планирующим беременность, приходится решать вопрос снижения веса. Идеальный вариант питания — белковая пища в сочетании с большим количеством свежих овощей. Избыток калорий и быстрых углеводов нужно постепенно убирать из рациона.

Возраст влияет на сроки зачатия. В 20 лет для зачатия достаточно 2–3 месяцев регулярной близости, а в 40 лет это уже совсем другая история. Важно помнить о тревожных сигналах и при необходимости обращаться к профильному специалисту, заключил доктор.