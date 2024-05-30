Врач Новожилова: реакция на солнечные лучи зависит от фототипа кожи

Некоторые люди быстро обгорают на солнце и совершенно беззащитны перед воздействием солнечных лучей. Реакция во многом зависит от фототипа кожи, сообщила врач Ольга Новожилова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, людям со светлой кожей практически невозможно добиться ровного и красивого загара, они чаще остальных получают ожоги даже от недолгого пребывания на солнце. Хорошо загорают представители другого вида фототипа — люди со смуглой кожей.

На солнце для защиты кожи лучше всего использовать крем с индексом защиты SPF-30 и более, отметила Новожилова.