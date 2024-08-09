Врач Новожилова рассказала, что гайморит нельзя вылечить только народными методами

Врач-отоларинголог Елена Новожилова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, можно ли вылечить гайморит только народными средствами.

Гайморит — это воспаление слизистой оболочки в области верхнечелюстных пазух. Чаще всего этим заболеванием страдают зимой или осенью, когда бактерии легче проникают в организм. Гайморит лечат в том числе народными методами, такими как промывание носа и очищение пазух от воспалительного содержимого.

По словам медика, некоторые народные методы, такие как прогревание, могут быть противопоказаны при остром гайморите. Новожилова указала на то, что без профессиональной медицинской помощи пациент рискует получить осложнения.